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Во Франции предъявили обвинения спикеру нижней палаты парламента
Ришару Феррану предъявили обвинения в незаконном обогащении по делу о сделках общества Mutuelles de Bretagne, которое он ранее возглавлял. Сам политик намерен остаться на своем посту
Ришар Ферран (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Спикеру Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Ришару Феррану предъявили обвинение в незаконном получении выгоды, сообщает Franceinfo.

Дача показаний продолжалась почти 15 часов. Ферран, несмотря на обвинения, заявил, что «полон решимости продолжить свою миссию» спикера ассамблеи. Он добавил, что спокоен по поводу результатов разбирательства.

В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона заявили порталу, что глава государства обсудил с Ферраном итоги судебного заседания и заверил его в своей поддержке.

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Расследование связано с делом о сделках общества страховщиков Mutuelles de Bretagne, которое в 2017 году привело к отставке Феррана с поста министра консолидации территорий. Тогда СМИ уличили его в том, что общество взяло в аренду за крупную сумму офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы. После публикаций и последовавшего за ними следствия Ферран ушел в отставку.

Ферран руководил Mutuelles de Bretagne с 1998 по 2012 год. Несколько раз избирался депутатом региональных советов, а в 2012-м стал членом Национального собрания. В 2016 году присоединился к движению Макрона «Вперед, республика!», а позднее стал его генеральным секретарем. Занимал пост министра консолидации территорий с мая по июнь 2017 года в правительстве Эдуара Филиппа.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Франция, парламент, расследование, обвинения
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