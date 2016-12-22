Обошедшая единоросса на выборах мэр Якутска решила снизить цены на проезд

Беспартийная Сардана Авксентьева, победившая на выборах мэра Якутска кандидата от «Единой России», пересмотрит цены на проезд на общественном транспорте и продаст «ненужные» городу дорогие внедорожники, заявила она РБК

Фото: Сардана Авксентьева / YouTube

Новая глава Якутска Сардана Авксентьева в числе первых шагов на своем посту намерена пересмотреть тарифы на общественный транспорт в городе. Об этом она заявила в блиц-интервью РБК.

«Мы должны пересмотреть стоимость проезда в автобусах. Людей очень сильно возмутило повышение стоимости проезда в городском транспорте с июля», — подчеркнула она, добавив, что следует проверить, насколько корректно были произведены расчеты. С 1 июля стоимость разовой поездки в автобусе в Якутске выросла с 25 до 30 руб.

Цены на проезд можно было бы снизить хотя бы до предыдущего тарифа, заметила глава города. Она также отметила необходимость уделить внимание жалобам горожан на управляющие компании, «которые никем не регулируются и доставляют очень много неудобств» жителям Якутска.

На вопрос, что Авксентьева планирует делать с дефицитным бюджетом, она ответила, что необходимо срочно проинспектировать муниципальные финансы. «Одновременно мы включаемся в работу над бюджетом 2019 года. Это нужно делать в очень сжатые сроки, потому что надо пересмотреть все муниципальные программы и их финансирование», — сказала глава города.

«В рамках оптимизации расходов мы должны избавиться от ненужного имущества. Для начала — продать дорогие внедорожники», — подчеркнула глава Якутска, пояснив, что дорогостоящие автомобили есть в муниципальных унитарных предприятиях и в акционерных обществах.

Беспартийная Сардана Авксентьева победила на выборах мэра Якутска единоросса, спикера гордумы Александра Саввинова, которого поддерживал губернатор Якутии Айсен Николаев, с результатом 39,9% против 31,8% голосов. О том, что ее победа стала сюрпризом, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова при подведении итогов дня голосования.

Авксентьева баллотировалась от Партии возрождения России при поддержке популярного якутского политика, депутата Заксобрания Владимира Федорова. Федоров баллотировался в мэры Якутска от «Родины» и считался фаворитом гонки. Однако выдвинувшая Федорова партия сняла его кандидатуру.

Бывший мэр Якутска Айсен Николаев был в мае после отставки Егора Борисова назначен президентом временно исполняющим обязанности главы республики. На выборах главы Якутии он получил 71,40%. Второе место занял коммунист Виктор Губарев с результатом 12,03%.