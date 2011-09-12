Дамаск: За время беспорядков в Сирии погибли 1400 человек

Советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейна Шаабан заявила, что по данным сирийских властей в стране за время беспорядков погибли около 1400 человек. Как отметила чиновница в ходе пресс-конференции в Москве, около половины погибших являлись участниками акций протеста и выступали против действующей власти с оружием, а остальные - военнослужащими сирийской армии и внутренних войск.

В ООН приводят совершенно другие цифры. По словам верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллай, согласно достоверным местным источникам, число убитых за время беспорядков достигло уже 2600 человек. В августе в ООН называли цифру в 2200 погибших.

Напомним, выступления в Сирии продолжаются с середины марта этого года. Беспорядки были вызваны аналогичными волнениями в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Участники волнений требуют отставки президента Башара Асада и проведения политических реформ. Глава государства пошел на ряд уступок оппозиции, в частности отменил чрезвычайное положение, которое действовало в стране с 1963г., и объявил о широкой амнистии.

Сирийские власти жестко пресекают несанкционированные акции протеста, в том числе применяя армейские подразделения. США и Евросоюз ввели ряд санкций в отношении сирийского руководства, а Совет Безопасности ООН осудил открытое нарушение прав человека и применение оружия против мирных жителей.

После непродолжительного периода реформ, разрешения деятельности СМИ, отмены запретов на деятельность оппозиционных партий в Сирии снова начался виток репрессий: президент объявил о всеобщей мобилизации и направил дополнительные подразделения в бунтующие города. Запад в очередной раз выступил против действующего режима, однако Москва заняла проасадовскую позицию.

Как заявила сегодня советник президента Б.Шаабан, позиция России относительно разрешения политического кризиса в Сирии совпадает со взглядами руководства арабской республики на эту проблему.

"Наши позиции по ключевым вопросам совпадают. Обе страны считают, что конфликт должен быть решен мирным путем и без вмешательства извне. Мы высоко ценим эту объективную точку зрения России", - заявила советник, комментируя итоги своей встречи с представителями Совета Федерации.

При этом Б.Шаабан добавила, что визиты в Москву представителей сирийской оппозиции не вызывают беспокойства у руководства Сирии. "Так называемая оппозиция не представляет сирийский народ, она вообще никого не представляет", - сказала она. По словам Б.Шаабан, эти люди давно покинули родную страну, не пользуются в ней доверием, советник президента не исключила, что представители оппозиции, много лет проживая на Западе, могут выражать "чье-то чужое мнение".