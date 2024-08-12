Показания задержанного ФСБ в Курской области украинского военного. Видео
На распространенных спецслужбой кадрах украинский военный говорит, что ему и сослуживцам поставили задачу дойти до Курска, а затем до Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий» и использовать это на переговорах.
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