Путин предоставил новые льготы пограничникам в районах спецоперации

Президент Владимир Путин подписал указ о новых льготах для сотрудников ФСБ, которые несут пограничную службу в примыкающих к зоне проведения спецоперации на Украине районах. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ <...> за два дня», — говорится в указе.

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