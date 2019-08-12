Захарова сообщила подробности консультаций с Китаем по протестам

Консультации российских представителей с властями Китая об информационных угрозах на фоне протестов состоятся «либо до конца лета, либо в начале осени», заявила 12 августа РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова. Детали встречи и график еще прорабатываются, отметила она.

Консультации пройдут по линии пресс-служб министерств иностранных дел, но «и к другому взаимодействию мы тоже открыты», добавила Захарова. «В ходе консультаций, которые мы сейчас планируем с китайской стороной, мы обсудим использование информационной среды для вмешательства во внутренние дела, что делают западные страны», — сказала Захарова.

В прошлую пятницу на брифинге представитель МИД заявила, что российские власти предложат Китаю вместе выявлять зарубежные страны, причастные к организации протестов в Москве и Гонконге, а также наладить обмен «по линии соответствующих служб». «Речь идет не только о средствах массовой информации целого ряда западных государств, но и об их альянсе, связке между СМИ, журналистами и государственными органами этих стран, — пояснила она. — У нас большая подборка примеров, которые мы готовы предоставлять в рабочем порядке. Они свидетельствуют о том, что эти государства, используя информационные средства и СМИ своих стран, напрямую вмешиваются в российские внутренние дела, внутреннюю политику».

4 августа после того как в Москве прошел несогласованный митинг Захарова в эфире канала «Россия 1» заявила, что западные страны открыто вмешивались во внутренние дела страны с помощью информационных ресурсов. Претензии к посольству США возникли после публикации на его сайте маршрута несогласованной акции в Москве 3 августа (посольство предупреждало граждан США избегать мест, где могут быть столкновения), а Германия получила выговор за материалы Deutsche Welle, в которых МИД усмотрел прямые призывы к москвичам выходить на ту же акцию.

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции. Китай, как и Россия, обвиняет в организации протестов Запад. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан говорил, что «западные страны то и дело выступают с безответственными заявлениями и открыто оказывают поддержку элементам, устраивающим беспорядки в Гонконге».