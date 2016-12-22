В Бухаресте начался еще один митинг после разгона пятничной демонстрации

Тысячи человек участвуют в антиправительственном митинге в столице Румынии Бухаресте спустя день после того, как при разгоне последний демонстрации пострадали 400 человек. Об этом сообщает Би-би-си.
Как отмечает издание, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу, 10 августа, более 50 тыс. человек вышли на улицы столицы Румынии, выступая против коррупции и низких зарплат.
Полиция предприняла попытку разогнать митинг, что привело к столкновениям с демонстрантами. В итоге пострадали более 400 человек, пострадавшие есть и среди сотрудников полиции.
Президент Румынии Клаус Иоаннис осудил действия правоохранителей, назвав их «несоразмерными». «Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинство людей», — заявил он.
Пятничная демонстрация проходила напротив здания правительства страны, протестующие требовали отставки властей. Они выступали против в том числе попыток правительства ослабить судебную систему. Так, в июле президент Иоаннис отправил в отставку антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая руководила расследованием против местных политиков.