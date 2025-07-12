Мишустин подписал распоряжение о проведении авиасалона МАКС
Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет в июле-августе 2026 и 2027 годов, следует из правительственного распоряжения за подписью премьера Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовых актов.
Распоряжением утвержден перечень международных выставок продукции военного назначения, которые планируется провести в России в 2026-2027 годах. Среди них — Международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» и Международный авиационно-космический салон «МАКС-2027».
Предполагается, что оба мероприятия пройдут в подмосковном Жуковском. Организаторами выступают Минпромторг и госкорпорация «Ростех».
Глава последней Сергей Чемезов ранее сообщал, что проведение авиасалона МАКС перенесено с 2025 на 2026 год. Источник «Интерфакса» объяснил перенос соображениями безопасности.
МАКС — это крупнейшая выставка авиатехники в Восточной Европе и одно из крупнейших публичных мероприятий, проводимых в России. На авиашоу приходят посмотреть сотни тысяч зрителей. На авиасалоне регулярно выступают российские и иностранные пилотажные группы, также производятся полеты опытных образцов самолетов.
Кроме того «МАКС» служит важной площадкой для международного сотрудничества: в 2021 году в течение шести дней участники заключили соглашения на общую сумму 265 млрд руб. В выставке приняла участие 831 компания из 56 стран мира, в том числе и в заочном формате. Площадь экспозиции составила 105 тыс. кв. м.
Впервые авиасалон был проведен в 1993 году.
Авиасалон «МАКС» не проводится с 2021 года. В 2022 году он не проходил, а в 2023-м мероприятие перенесли на более поздний срок — 23–28 июля 2024 года.
В 2024 году авиасалон был отменен.
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