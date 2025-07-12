Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком

Президент «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн», он пример доброго христианина, сказал патриарх. Путин регулярно посещает богослужения по случаю церковных праздников

Патриарх Кирилл и Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин — верующий, церковный человек. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга

По словам патриарха, историческая перемена, произошедшая в жизни страны после гонений на Церковь в советские времена, выражается не только в строительстве тысяч храмов, но и в православном вероисповедании главы государства.

«Мы прошли через эти атеистические гонения, и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе [государства] стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин — не какой-то заезжий прихожанин или так, мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, человек церковный», — высказался патриарх.

Глава РПЦ отметил, что президент «никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн».

Путин регулярно посещает богослужения, приуроченные к церковным праздникам. В частности, глава государства традиционно посещает храм на Рождество. В этом году президент встретил праздник в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, после чего поехал в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла.

Также Путин регулярно обращается с поздравлениями к верующим в церковные праздники — Рождество и Пасху.

Президент признавался, что время от времени у него возникает потребность обратиться к Богу.

В майском интервью журналисту Павлу Зарубину Путин показал часовню внутри дома, где он живет. Ее стены украшены православными иконами. Президент рассказал, что молился там после трагических событий, таких как теракт в театральном центре на Дубровке на мюзикле «Норд-Ост».