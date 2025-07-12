В Париже подписали соглашение о создании нового государства

Соглашение, предварительно, предусматривает автономию и не дает Новой Каледонии полной независимости. Вместе с тем, жители получат отдельное гражданство, а страна — автономию в международных делах

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Соглашение о создании государства Новая Каледония заключено в Буживале, пригороде Парижа. Об этом пишет Politico со ссылкой на участников переговоров.

Как уточняет издание, о подписании соглашения объявили соперничающие между собой политические движения, обсуждавшие будущее Новой Каледонии. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в X заключение «исторического» соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории. Переговоры с участием избранных представителей Новой Каледонии, по его словам, длились десять дней.

Французский премьер Франсуа Байру со своей стороны приветствовал соглашение о создании «уникальной организации», отметив, что это будет закреплено в Конституции Франции.

Документ предусматривает создание нового государства, частично зависимого от Франции, пишет Politico. Предполагается, что жители Новой Каледонии получат отдельное гражданство и, в связи с этим, смогут быть обладателями двух паспортов. Кроме того, новому государству могут быть переданы полномочия по ведению собственной международной политики, сообщает газета Les Nouvelles Calédoniennes.

Однако прежде, чем документ вступит в силу, его должен одобрить французский парламент. Затем соответствующий референдум должен пройти в Новой Каледонии.

Часть политических группировок, как отмечает Politico, выступала за независимость Новой Каледонии, а часть — против. В итоге им удалось найти компромисс и сойтись на статусе автономии.

Новая Каледония стала территорией Франции в 1853 году. Спустя более ста лет, в 1957 году, всему коренному народу — канакам — было предоставлено французское гражданство. В 2018–2021 годах на островах были проведены три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано потомками коренного населения.

В мае 2024 года в Новой Каледонии прошли протесты из-за законопроекта, который расширяет избирательные права французов, живущих на островах. Противники документа сочли, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа.

Протесты на островах переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. Несколько человек погибли, более 300 получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, был введен режим ЧС. Макрон лично приезжал в Новую Каледонию.