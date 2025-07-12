Крыша «Белгород Арены» загорелась после атаки дрона ВСУ

В результате удара дрона загорелась крыша «Белгород Арены», где в момент атаки проходили занятия, пожар тушат, сообщил Гладков. Также поврежден социальный объект. Пострадавших, по предварительным данным, в обоих случаях нет

Фото: vvgladkov / Telegram

Беспилотник атаковал спорткомплекс «Белгород Арена», когда там проходили занятия, в результате загорелась кровля, пожарные ликвидируют возгорание, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — написал он в телеграм-канале.

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Также под удар дрона попал социальный объект в Белгороде, там повреждены фасад и остекление. В обоих случаях, по предварительным данным, пострадавших нет, уточнил Гладков.

Минобороны с утра 12 июля дважды сообщало о сбитых над Белгородской областью дронах. По данным ведомства, три беспилотника уничтожили в период с 8:50 до 9:50 мск, еще четыре — с 10:00 до 11:20 мск.

«Белгород Арена» была открыта в 2021 году после шести лет строительства. Это домашняя арена для волейбольного клуба «Белогорье». Комплекс рассчитан на 10 тыс. зрителей.

Объект уже попадал под обстрел. Утром 21 марта прошлого года Минобороны сообщило о перехвате над Белгородской областью десяти реактивных снарядов. Затем директор стадиона Юрий Черников рассказал о повреждениях «Белгород Арены».

«Центральный вход — практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших. Все были на удаленке… Все мероприятия у нас отменены. Был только административный корпус. За 10 минут до моего приезда все это произошло», — сообщил Черников.