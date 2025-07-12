L’AntiDiplomatico: Мелони пригласила Зеленского на ужин и напомнила о долгах

Мелони позвала Зеленского на ужин в Риме, чтобы напомнить о долгах

Фото: Mauro Scrobogna/AP/TASS

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила украинского президента Владимира Зеленского на званный ужин для участников конференции в Риме по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долгах перед Европой, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В материале говорится, что ужин, хотя формально и подтверждал экономическую поддержку Киеву со стороны Европы, на самом деле был знаком о том, что долг Украины должен быть оплачен.

11 июля в Риме завершилась двухдневная Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference, URC). Ее работа шла по четырем направлениям: бизнес, человеческий капитал, местные и региональные проблемы, вступление в ЕС и реформы на этом пути.

Участники конференции решали, кто будет нести ответственность за реконструкцию Украины, «прибрав к рукам богатства» страны, пишет издание.

Конференция в Риме — четвертая встреча в таком формате. Предыдущие три прошли в 2022, 2023, 2024 годах в Лугано, Лондоне и Берлине. Конференция по восстановлению выросла из Конференции по реформированию Украины — в этом формате украинские власти и их международные партнеры встречались в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Европейские союзники анонсировали в Риме создание специального фонда для реконструкции страны с первоначальным капиталом €220 млн. В проекте примут участие Италия, Германия, Франция и Европейский инвестиционный банк. Ожидается, что к 2026 году они смогут привлечь €500 млн.

В Москве осуждают поставки западного оружия Украине, утверждая, что они только затягивают военный конфликт.