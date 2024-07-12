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Политика ,  
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Aurus управделами президента сбил человека на Новом Арбате

Aurus Senat с мигалкой сбил человека на Новом Арбате в Москве, сообщают Mash и Brief, публикуя соответствующие фотографии. В управделами президента подтвердили ТАСС, что автомобиль принадлежит ведомству
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Правительственный Aurus Senat с мигалкой сбил человека на Новом Арбате в Москве, сообщают Mash и Brief со ссылкой на очевидцев.

Как пишет Brief, пострадавший мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте. Авария произошла на разделительной полосе. На опубликованных телеграм-каналами фотографиях видно, что у Aurus сломано правое боковое зеркало, а номера закрыты пакетом.

В управделами президента России позже подтвердили ТАСС, что попавший в ДТП автомобиль принадлежит ведомству. «Пешеход, который был пьян, переходил дорогу в неположенном месте. После аварии он жив», — заявили агентству в управделами.

В структуру управделами президента входит Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», которое обслуживает высокопоставленных госслужащих и парламентариев.

В центре Петербурга автомобиль врезался в Aurus
Общество

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса. Машины разработал институт НАМИ. Цены на модель этого года выпуска стартуют от 41 млн руб.

Впервые автомобили этой марки широкой публике представили в мае 2018 года во время инаугурации президента Владимира Путина. Впоследствии он неоднократно использовал Aurus, из машин этой марки также состоит кортеж главы государства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Aurus ДТП сбил пешехода Москва Управделами президента
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