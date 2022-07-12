В Мелитополе задержали напавшего на главу департамента образования

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В Мелитополе Запорожской области задержали диверсанта Ярослава Жука, предполагаемого исполнителя покушения на директора департамента образования города Елену Шапурову. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета военной государственной администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук — исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», — написал Рогов. По его словам, задержанный сотрудничает со следствием и дает показания против сообщников.

Накануне власти Запорожской области сообщили о попытке покушения на главу Мелитопольской района Андрея Сигуту. Как рассказал Рогов, покушение произошло в ночное время. Вскоре после покушения он был обнаружен.

Во время задержания нападавший оказал вооруженное сопротивление. В результате ответного огня он получил ранения и вскоре погиб. Сигута не пострадал и «продолжает свою трудовую деятельность».