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ЕКА решило отказаться от сотрудничества с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу»

В госкорпорации в свою очередь выразили сожаление, что Европа придает больше значения «политическим амбициям», чем исследованию Марса, и заверили, что Россия сможет реализовать миссию с привлечением дружественных стран
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о своем решении прекратить сотрудничество с «Роскосмосом» по программе «ЭкзоМарс» по исследованию Марса. Об этом сообщил глава ЕКА Йозеф Ашбахер в Twitter.

По его словам, сегодня Совет ЕКА признал, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с «Роскосмосом», — военные действия на Украине и последующие за этим санкции — «продолжают преобладать».

«Как следствие, совет [ЕКА] дал мне полномочия официально прекратить ныне приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по «ЭкзоМарсу» и миссии Surface Platform», — продолжил он.

В пресс-службе «Роскосмоса» в свою очередь сообщили РБК, что пока не получали соответствующего уведомления от ЕКА.

«Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Олегович Рогозин неоднократно заявлял, что не рассчитывает на положительное решение ЕКА, учитывая политическое давление в Европе на ученых и специалистов, которым важен именно научный результат миссии», — напомнили там.

В госкорпорации выразили сожаление, что Европа придает больше значения «политическим амбициям отдельных еврочиновников и стран», чем исследованию Марса. «Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнеров из дружественных стран», — заверили в «Роскосмосе».

В середине марта ЕКА приостановило сотрудничество с «Роскосмосом» по разработке марсохода.

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Россия и Европа вместе работали над автоматической межпланетной станцией «ЭкзоМарс» для поиска жизни на планете. Станция состоит из европейского перелетного модуля, российского десантного модуля с посадочной платформой «Казачок» и европейского марсохода «Розалинд Франклин». Запуск должен был пройти с 20 сентября по 1 октября 2022 года. Посадка «Казачка» с «Розалинд Франклин» на Марс ожидалась к июню 2023 года.

В конце марта в «Роскосмосе» сообщили, что не смогут вернуть «Казачок», который находится на территории предприятия Thales Alenia Space в итальянском Турине рядом с марсоходом «Розалинд Франклин», из-за отсутствия авиасообщения, и теперь потребуется новая посадочная платформа.

В середине июня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал, что «Роскосмос» возобновил переговоры с ЕКА по поводу миссии «ЭкзоМарс». По его словам, европейские коллеги пообещали «обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА». Вероятность положительного ответа Рогозин тогда оценил в 7–8%.

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Теги
Елена Чернышова, Инна Сидоркова Инна Сидоркова
«ЭкзоМарс» Роскосмос ЕКА
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