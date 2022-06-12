Рогозин сообщил о возобновлении переговоров с Европой по миссии на Марс

Роскосмос ожидает ответа от Европейского космического агентства в 20-х числах июня, однако вероятность того, что он окажется положительным, составляет 7-8%. В таком случае миссия состоится не раньше 2024 года, считает Рогозин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Роскосмос возобновил переговоры с Европейским космическим агентством (ESA, ЕКА) по поводу запуска миссии «ЭкзоМарс», однако она начнется не раньше 2024 года, рассказал ТАСС глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, посадочной платформы «Казачок» и ресурса приборов будет достаточно, чтобы запустить аппарат в рамках миссии к этой дате. Об этом госкорпорация сообщила ESA.

«Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран — участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована», — рассказал Рогозин. Глава госкорпорации полагает, что вероятность положительного ответа равна 7-8%.

Роскосмос ожидает ответа от ESA в 20-х числах июня, заключил он.

«ЭкзоМарс» — совместный проект «Роскосмоса» и ESA, целью которого был поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе. Проект включал два этапа: на первом, в 2016 году, было запущено два космических аппарата — орбитальный Trace Gas Orbiter (TGO) для наблюдений атмосферы и поверхности планеты и посадочный модуль Schiaparelli, необходимый для отработки посадки.



Второй этап включал запуск в сторону Марса посадочной платформы «Казачок» российского производства с европейским автоматическим марсоходом Rosalind Franklin на борту.

Десантный модуль для миссии разрабатывали «Ростех» и «Роскосмос». Изначально она должна была состояться в 2020 году, но запуск перенесли на два года из-за необходимости дополнительно испытать оборудование и проблем в работе, возникших вследствие пандемии. 17 марта совет ESA объявил, что продолжать сотрудничество с «Роскосмосом» по этой программе невозможно. Конкретных причин в агентстве не называли.

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После этого Рогозин отметил, что решение ESA означает потерю нескольких лет, в течение которых Россия будет заново воссоздавать необходимый для экспедиции посадочный модуль. «Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут», — писал он в Telegram. На следующий день глава госкорпорации заявил, что вместо отмененной «ЭкзоМарс-2022» состоится другая, российская миссия, которая полетит на Марс без марсохода. Десантного модуля, который разрабатывался для первой миссии хватит, так как он представляет собой самодостаточную исследовательскую станцию, утверждал Рогозин.