Польша и Израиль решили наладить отношения

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 16:17
В «Зарядье» и «Ленкоме» появились новые руководители Общество, 18:47
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
Как вели себя инвесторы в день краха «Газпрома». ЦБ раскрыл статистику Инвестиции, 18:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:36
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:24
Пашинян и глава «Росатома» обсудили строительство новой АЭС в Армении Экономика, 18:17
Совбез ООН с третьей попытки продлил доставку помощи Сирии через Турцию Политика, 18:10
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче с новым тренером Спорт, 18:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера 15 июля Политика, 18:02
ЕК поприветствовала решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Политика, 18:01
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 18:00
Что такое буллинг, или как стать изгоем ни за что Социальная экономика, 18:00
Аналитики зафиксировали рост предложения апартаментов в Москве на треть Недвижимость, 17:57
Олимпийский чемпион Нестеров продлил контракт с ЦСКА Спорт, 17:57
Политика ,  

Польша и Израиль решили наладить отношения

Посол Израиля Яков Ливне вручил верительную грамоту президенту Польши. Тот пообещал восстановить польского посла в ближайшее время. Дипломатические отношения между странами осложнились после принятия Варшавой закона о реституции
Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images
Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

Президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Ицхак Герцог договорились о нормализации отношений между странами. Об этом польский лидер сообщил в Twitter.

«Сделан первый шаг. Посол Яков Ливне вручил верительную грамоту сегодня. Президент Герцог попросил меня восстановить посла Польши в Израиле. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — написал Дуда в Twitter.

Герцог в Twitter назвал прием Ливне польским коллегой «важным шагом к развитию израильско-польских отношений» и выразил надежду вскоре получить верительную грамоту от польского посла в Израиле.

Новый израильский посол прибыл в Варшаву в конце февраля этого года. До ноября 2020 года этот пост занимал Александр Бен Цви, проработавший год.

МИД Израиля назначил Ливне главой дипмиссии еще в сентябре 2020 года, но его кандидатуру не поддержало предыдущее правительство. Поддержку он получил лишь в конце июня прошлого года.

Глава МИД Израиля указал Лаврову, что «евреи не убивали себя в холокост»
Политика
Яир Лапид

В январе 2018 года парламент Польши одобрил «закон о холокосте», предусматривающий уголовную ответственность за публичные заявления о том, что поляки либо же Польша несут «ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом», либо же были причастны к геноциду евреев во время Второй мировой войны. В Израиле сочли это отрицанием холокоста.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Habib Dadkhah / Unsplash Глава Uvenco Белоцерковский: почему детям не место в бизнесе родителей
Инструкции
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков, когда работник может уволиться
Статьи

В августе прошлого года Дуда подписал закон, ограничивающий процесс реституции имущества евреев. Потомки жертв холокоста теперь могут обжаловать изъятие имущества, конфискованного во время Второй мировой, лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. По словам Дуды, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами.

После этого МИД Израиля отозвал поверенного в делах в Польше «для бессрочных консультаций». Новый посол страны, который должен был отбыть в Варшаву, остался на родине, а польскому послу было рекомендовано «продолжить отпуск в своей стране» и использовать это время, чтобы «объяснить полякам, что значит холокост для граждан Израиля». В Варшаве в ответ пообещали предпринять симметричные шаги.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Польша Израиль послы дипломатические отношения Холокост
Материалы по теме
Захарова обвинила Зеленского в попытках сыграть на трагедии холокоста
Политика
Facebook запретила отрицающий Холокост контент
Общество
Музей Аушвица сообщил о смерти в Мариуполе пережившей холокост женщины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter