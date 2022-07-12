Польша и Израиль решили наладить отношения

Посол Израиля Яков Ливне вручил верительную грамоту президенту Польши. Тот пообещал восстановить польского посла в ближайшее время. Дипломатические отношения между странами осложнились после принятия Варшавой закона о реституции

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Президенты Польши и Израиля Анджей Дуда и Ицхак Герцог договорились о нормализации отношений между странами. Об этом польский лидер сообщил в Twitter.

«Сделан первый шаг. Посол Яков Ливне вручил верительную грамоту сегодня. Президент Герцог попросил меня восстановить посла Польши в Израиле. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — написал Дуда в Twitter.

Герцог в Twitter назвал прием Ливне польским коллегой «важным шагом к развитию израильско-польских отношений» и выразил надежду вскоре получить верительную грамоту от польского посла в Израиле.

Новый израильский посол прибыл в Варшаву в конце февраля этого года. До ноября 2020 года этот пост занимал Александр Бен Цви, проработавший год.

МИД Израиля назначил Ливне главой дипмиссии еще в сентябре 2020 года, но его кандидатуру не поддержало предыдущее правительство. Поддержку он получил лишь в конце июня прошлого года.

В январе 2018 года парламент Польши одобрил «закон о холокосте», предусматривающий уголовную ответственность за публичные заявления о том, что поляки либо же Польша несут «ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом», либо же были причастны к геноциду евреев во время Второй мировой войны. В Израиле сочли это отрицанием холокоста.

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В августе прошлого года Дуда подписал закон, ограничивающий процесс реституции имущества евреев. Потомки жертв холокоста теперь могут обжаловать изъятие имущества, конфискованного во время Второй мировой, лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. По словам Дуды, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами.

После этого МИД Израиля отозвал поверенного в делах в Польше «для бессрочных консультаций». Новый посол страны, который должен был отбыть в Варшаву, остался на родине, а польскому послу было рекомендовано «продолжить отпуск в своей стране» и использовать это время, чтобы «объяснить полякам, что значит холокост для граждан Израиля». В Варшаве в ответ пообещали предпринять симметричные шаги.