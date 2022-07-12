В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии Меняйло на Украине
Пресс-служба главы Северной Осетии Сергея Меняйло не подтвердила информацию о том, что он попал в засаду на Украине и был контужен, сообщает «РИА Новости».
«Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой», — цитирует агентство пресс-секретаря Меняйло Ольгу Дзгоеву.
О нападении диверсионной группы на колонну автомобилей, в которой находился Меняйло, во вторник сообщил Telegram-канал Baza. Как утверждают собеседники канала, это произошло в районе города Гуляйполе в Запорожской области. По их словам, машины закидали гранатами, в результате несколько человек получили ранения, а Меняйло был контужен, однако «быстро пришел в себя».
При этом Baza также опубликовала и опровержение от главы Северной Осетии. «Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. То, что там прилетает, — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», — сказал Меняйло каналу.
10 июля он сообщил, что находится на Украине «на передовой». Глава республики опубликовал видео с бойцами добровольческого батальона «Алания» и заявил, что отмечает с ними «один из главных наших национальных праздников» — День Хетага.
Как писал «Sputnik Южная Осетия», батальон «Алания» был создан на базе ДОСААФ Северной Осетии в конце марта. В мае депутат парламента республики Борис Кантемиров сообщал, что батальон полностью укомплектован, также есть резервы бойцов.
В июне батальон «Алания» усилили танковым подразделением по поручению Меняйло.