Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 58,76 (-3,04) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 58,85 (-2,45) Инвестиции, 16:17
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
Федун назвал бредом информацию о новом руководителе «Спартака» Спорт, 17:04
Россиянка проиграла 217-й ракетке мира на турнире в Швейцарии Спорт, 17:04
В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии Меняйло на Украине Политика, 17:02
Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы Политика, 16:52
На кого из российских блогеров заводили дела. Фотогалерея Общество, 16:51 
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
ЕС отчитался о блокировке активов российских бизнесменов на €14 млрд Политика, 16:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Гимнастка рассказала о боязни набрать «лишние 100 грамм» в сборной России Спорт, 16:44
Карякин ответил Пескову на похвалу Федерации шахмат России Спорт, 16:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:35
Глава СПЧ сказал, что надо было «получше подумать» перед арестом Колкера Политика, 16:35
Альфы, гачеры и роблоксеры: как дети объединяются в субкультуры Совместный проект, 16:27
Военная операция на Украине ,  
0 

В Северной Осетии опровергли сообщения о контузии Меняйло на Украине

О ранении главы Северной Осетии сообщил канал Baza. По его информации, колонну, в которой ехал Меняйло, закидали гранатами диверсанты. Меняйло информацию не подтвердил и сказал, что «диверсионной группы никто не видел»
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-служба главы Северной Осетии Сергея Меняйло не подтвердила информацию о том, что он попал в засаду на Украине и был контужен, сообщает «РИА Новости».

«Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой», — цитирует агентство пресс-секретаря Меняйло Ольгу Дзгоеву.

О нападении диверсионной группы на колонну автомобилей, в которой находился Меняйло, во вторник сообщил Telegram-канал Baza. Как утверждают собеседники канала, это произошло в районе города Гуляйполе в Запорожской области. По их словам, машины закидали гранатами, в результате несколько человек получили ранения, а Меняйло был контужен, однако «быстро пришел в себя».

На Украине погиб генерал ВВС в отставке
Общество
Фото:пресс-служба мэрии города Черкесска

При этом Baza также опубликовала и опровержение от главы Северной Осетии. «Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. То, что там прилетает, — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», — сказал Меняйло каналу.

10 июля он сообщил, что находится на Украине «на передовой». Глава республики опубликовал видео с бойцами добровольческого батальона «Алания» и заявил, что отмечает с ними «один из главных наших национальных праздников» — День Хетага.

Как писал «Sputnik Южная Осетия», батальон «Алания» был создан на базе ДОСААФ Северной Осетии в конце марта. В мае депутат парламента республики Борис Кантемиров сообщал, что батальон полностью укомплектован, также есть резервы бойцов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
К августу цены на рекламу подскочат на 20%. Как можно сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции

В июне батальон «Алания» усилили танковым подразделением по поручению Меняйло.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Сергей Меняйло Северная Осетия Украина ранение
Материалы по теме
Шойгу вручил звезды Героя России раненым участникам спецоперации
Политика
В Запорожской области сбили украинский дрон-камикадзе
Политика
Минобороны опубликовало обновленные данные по числу наемников на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter