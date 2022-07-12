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В Херсонской области сообщили о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке

Глава ВГА сообщил о погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области
При ударе украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области пострадали десятки человек, известно о нескольких жертвах. Также оказались повреждены десятки домов и объекты инфраструктуры, в том числе два городских рынка

В результате удара ВС Украины по Новой Каховке в Херсонской области десятки людей получили ранения, есть погибшие. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района области Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова», — сказал Леонтьев, уточнив, что речь идет о десятках пострадавших. На вопрос о том, сколько человек погибло при ударе, глава ВГА ответил, что знает о нескольких случаях.

Он отметил, что в городе также оказались разрушены десятки домов и повреждены многие объекты инфраструктуры, в том числе два городских рынка и огромное количество зданий.

По словам Леонтьева, в Новой Каховке также продолжают действовать пожары, ситуация остается крайне сложной.

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Фото:РИА Новости

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