Рейтинг «Единой России» обновил минимум за последние 13 лет

В конце прошлой недели электоральный рейтинг партии власти опустился до 32,2%

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимума за последние 13 лет. Об этом свидетельствуют материалы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За первую неделю июля, по оценкам социологов, он упал на 1,4 п.п. — с 33,6 до 32,2%. Последний показатель специалисты зафиксировали 7-го числа. Он стал минимальным по меньшей мере с 15 января 2006 года (именно с этой даты на сайте ВЦИОМа представлены рейтинги политических партий).

Прежде похожий, но все же более высокий уровень ВЦИОМ фиксировал в январе 2019 года. Рейтинг «Единой России» тогда составлял 32,7%. Он упал вместе с рейтингом доверия российскому президенту, который достиг 32,8%, тоже став к тому моменту минимальным за 13 лет.

Респондентов и тогда, и сейчас сотрудники ВЦИОМа спрашивали, за какую бы партию они проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Среди вариантов ответа, помимо «Единой России», можно было выбрать КПРФ, ЛДРП и «Справедливую Россию» (ее рейтинг социологи начали фиксировать с ноября 2006 года), либо же без указания названий отдать предпочтение непарламентским партиям (их рейтинг эксперты отмечают с сентября 2016 года). Также в опросе предусмотрены варианты: «Затрудняюсь ответить», «Приду и испорчу бюллетень» и «Не стал бы участвовать в выборах».