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G7 откажется от совместного коммюнике, чтобы не конфликтовать с Трампом

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Страны G7 по итогам саммита на следующей неделе не будут публиковать совместное коммюнике, а вместо этого выпустят отдельные заявления лидеров по различным темам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Решение не публиковать единый документ вызвано стремлением канадского премьера Марка Карни ослабить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности, уточняет агентство.

Итоговое коммюнике, хотя не имеет юридической силы, призвано продемонстрировать единство участников встречи по глобальным вопросам, отмечает Bloomberg. Например, документ после прошлогоднего саммита занимал 36 страниц и включал обещания поддерживать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству. Однако Трамп «перевернул политику США» по всем этим вопросам, пишет агентство.

Карни хочет избежать повторения сценария 2018 года, когда Канада в последний раз принимала встречу лидеров «Группы семи». Трамп тогда отозвал свою подпись под совместным документом из-за комментариев на тот момент премьер-министра Джастина Трюдо об американских пошлинах.

Помимо торговли, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады намерены обсудить искусственный интеллект, энергетическую безопасность, климат и глобальные конфликты, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту вместе с главами других государств, в том числе Индии, Бразилии, Мексики.

Financial Times писала, что западные чиновники ожидают от Трампа на саммите более решительной позиции в отношении российско-украинского военного конфликта.

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