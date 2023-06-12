Какие страны Европы дружелюбнее к россиянам. Инфографика

Болгария, Австрия и Венгрия стали самыми дружелюбными странами по отношению к России

Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям. В этих странах 65%, 24%, 39% и 34% жителей назвали отношения с Россией союзническими и партнерскими. В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России.