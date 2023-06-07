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Опрос показал переход России из партнеров в противники для европейцев

Исследование ECFR выявило хорошее отношение к России в Австрии, Италии, Венгрии и Болгарии
За два года значительно увеличилось число европейцев, считающих Россию противником и конкурентом, показал опрос Европейского совета по международным делам. Однако большинство выступает за восстановление связей в будущем
Фото: Александр Аксаков / Getty Images
Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Европейцы постепенно адаптируются к новым реалиям внешней политики, в которой все меньше сотрудничества между странами. Они хотят остаться нейтральными в потенциальном конфликте США и Китая, по Украине они сохраняют единство, но имеют разные взгляды на отношения с Россией по окончании конфликта. Таковы основные выводы опроса, проведенного экспертным Европейским советом по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR), результаты которого опубликованы 7 июня.

Опрос был проведен в апреле 2023 года в 11 странах Европейского союза — Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции. Всего было опрошено 16,2 тыс. человек старше 18 лет.

Как изменилось отношение к России

В большинстве стран, где проводился опрос, к России относятся как к противнику. В среднем такого взгляда на Москву придерживаются 55% опрошенных в 11 странах, еще 9% считают ее конкурентом. Необходимым партнером Россию назвали 19%, а союзником — только 4%, еще 13% не определились с отношением.

Двумя годами ранее в похожем исследовании совета противником и конкурентом Россию посчитали 35% опрошенных в 12 странах ЕС, 42% рассматривали Москву как союзника и партнера.

В 2023 году среди стран, где более половины опрошенных считают Россию противником, оказались Дания (так Россию охарактеризовали почти две трети опрошенных датчан), Польша, Швеция, Нидерланды и Германия. Самый дружелюбный настрой к России показали граждане Австрии, Венгрии, Италии и Болгарии. В Болгарии более половины респондентов продолжают считать Москву необходимым партнером и союзником. При этом правительство страны поддерживает общеевропейский санкционный курс, а прошлый год ознаменовался несколькими двусторонними дипломатическими скандалами.

«Вызывает тревогу то, что Италия находится где-то посередине: четверть респондентов считают Россию союзником или партнером Европы или своей страны, и только около трети считают ее противником. Двусмысленное отношение итальянской общественности к России может поставить под сомнение надежность поддержки Украины итальянским правительством», — отмечают авторы опроса, эксперты ECFR Яна Пульерин и Павел Зерка. Но, отмечают они, наряду с Нидерландами Италия стала страной, в которой общественное восприятие России претерпело самые большие изменения за последние два года.

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Авторы исследования отмечают, что европейские столицы по-разному смотрят на будущее отношений с Россией. В частности, лидеры Германии и Франции Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон не исключают, что после заключения мира с Украиной их страны смогут в какой-то степени восстановить сотрудничество с Москвой, тогда как лидеры Польши и стран Балтии выступали против обсуждения возможности восстановления связей.

Однако среди населения ЕС разногласий меньше, указывают эксперты. В каждой стране, где проводился опрос, 50% или более хотели бы, чтобы их страны восстановили хоть какие-то отношения с Россией, если боевые действия закончатся переговорами и миром. «Почти везде преобладает мнение, что Европе следует поддерживать ограниченные отношения с Россией, например торговать только в определенных отраслях. В целом это обеспечивает основу для согласия европейской общественности, когда придет время перезагрузки отношений с Москвой», — заключают авторы исследования.

Больше всего сторонников прекращения всех связей даже в случае заключения мира — в Польше (39% опрошенных), Дании (26%), Швеции (26%), Испании (23%). В Австрии и Италии таковых чуть более 10%, в Венгрии и Болгарии — 5 и 3% соответственно. Абсолютное большинство в этой четверке за восстановление отношений. В Болгарии также больше всех опрошенных выступили за полное восстановление отношений, тогда как в других странах большинство выступает за ограниченное восстановление связей.

Опрос показал переход России из партнеров в противники для европейцев

Какие настроения в отношении Китая

Исследование, по оценке его авторов, показало, что европейцы разделяют взгляды на Китай президента Франции Эмманюэля Макрона, а не главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе визита в Китай в этом году Макрон говорил о возрождении стратегического и глобального партнерства с КНР и сознательно избегал критических замечаний по поводу Тайваня, тогда как глава Еврокомиссии, напротив, выступила с жесткой речью в адрес Пекина и призывом снизить риски в отношениях. Опрос показал, что европейцы не воспринимают Китай в качестве державы, которая хочет подорвать потенциал Европы и представляет для нее угрозу.

За два года, прошедших с предыдущего исследования, отношение к Китаю изменилось мало. Сейчас в странах, где проводился опрос, почти половина рассматривает КНР как необходимого партнера и союзника. В Германии, Швеции, Франции и Дании большинство видит в Китае противника, а не союзника или партнера, но так было и два года назад. Эксперты отмечают, что это довольно парадоксальный результат, так как именно лидеры Франции и Германии придерживаются довольно умеренного подхода к Китаю. Наиболее благосклонно к Китаю настроены жители Болгарии, где союзником и партнером эту страну назвали 66% опрошенных, наименее — жители Швеции, где 50% причислили Пекин к противникам и конкурентам.

При этом европейцы не сомневаются, что Россия и Китай действуют сообща на мировой арене, в среднем 70% респондентов считают их близкими партнерами. Но это не заставляет их сделать вывод, что Европе следует отдалиться от Китая так же, как от России. В среднем только 22% европейцев в опрошенных странах считают, что экономические отношения региона с Китаем сопряжены скорее с риском, чем с выгодой.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Европейский Союз Китай Россия отношения соперники
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