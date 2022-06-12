Захарова рассказала, что отличает настоящую интеллигенцию в России

По словам Марии Захаровой, представители настоящей интеллигенции никогда не позволят ни одного оскорбительного слова в адрес российских военнослужащих

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Представители истинной интеллигенции, знающие историю России, не смогут позволить себе ни одного оскорбления в сторону защищающих страну военнослужащих. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Их голосок <…> раздавался с критикой, с непониманием или просто с какими-то оскорблениями в адрес нашей страны, нашего народа от тех людей, которые называют себя нашей интеллигенцией. Нет, это не интеллигенция. Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что этот «голосок» не присущ большинству, сравнив его с «комариным, неприятным».

После начала военной спецоперации России на Украине ряд деятелей культуры выступили против ее проведения. В частности, военные действия призвали остановить лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, певцы Валерий Меладзе и Кристина Орбакайте, писатель Борис Акунин, литературный критик Галина Юзефович, телеведущие Иван Ургант и Максим Галкин и другие.

После этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что позиция деятелей культуры, которые осуждают российскую военную операцию на Украине, неприемлема. По его словам, такие люди родились «с золотой ложкой во рту» и проживают за границей. Политик призвал их вернуться в Россию и «поработать на ее благо», а не «транжирить» деньги родителей.

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