Путин рассказал о своих предках

Путин рассказал, что его предки были «простыми крестьянами и простыми рабочими»

Президент подчеркнул, что связь города и деревни, а также связь науки, искусства, заботы о людях делает российский народ «единым и непобедимым»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал, что его предки были «простыми крестьянами», а затем — «простыми рабочими».

Он упомянул, что выступавший ранее режиссер Никита Михалков рассказал «удивительную историю о связи поколений», о том, что его предок был хранителем печати первого из Романовых.

«Примерно с этого же времени — документально установлено церковными записями — мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими, и для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что, как говорили в прежние времена, «именно связь города и деревни», а также связь науки, искусства, заботы о людях делает российский народ «единым, мощным и непобедимым».

Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин — участник Великой Отечественной войны, в 1950-е годы он служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», — вспоминал глава государства.

Читайте на РБК Pro Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи Pro Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться Статьи Pro Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022 Инструкции Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи

В октябре 2020 года Путин заявил, что скрывает любую информацию о своей семье из-за соображений безопасности. Тем не менее он рассказал об общении с внуками.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними», — сказал он.

Впервые о своих внуках президент России рассказал в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну. Тогда Путин заявил, что очень любит их, но у него не хватает времени, чтобы играть с ними. Он также отметил, что гордится своими дочерями.