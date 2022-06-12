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Путин рассказал о своих предках

Путин рассказал, что его предки были «простыми крестьянами и простыми рабочими»
Президент подчеркнул, что связь города и деревни, а также связь науки, искусства, заботы о людях делает российский народ «единым и непобедимым»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения медалей Героя Труда рассказал, что его предки были «простыми крестьянами», а затем — «простыми рабочими».

Он упомянул, что выступавший ранее режиссер Никита Михалков рассказал «удивительную историю о связи поколений», о том, что его предок был хранителем печати первого из Романовых.

«Примерно с этого же времени — документально установлено церковными записями — мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими, и для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что, как говорили в прежние времена, «именно связь города и деревни», а также связь науки, искусства, заботы о людях делает российский народ «единым, мощным и непобедимым».

Путин рассказал об общении с внуками
Общество
Владимир Путин

Отец Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин — участник Великой Отечественной войны, в 1950-е годы он служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

«Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», — вспоминал глава государства.

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В октябре 2020 года Путин заявил, что скрывает любую информацию о своей семье из-за соображений безопасности. Тем не менее он рассказал об общении с внуками.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними», — сказал он.

Впервые о своих внуках президент России рассказал в интервью американскому журналисту Оливеру Стоуну. Тогда Путин заявил, что очень любит их, но у него не хватает времени, чтобы играть с ними. Он также отметил, что гордится своими дочерями.

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