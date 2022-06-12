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Путин назвал, что делает российский народ непобедимым

По мнению президента, связь города и деревни, связь науки, творчества, производства, искусства и забота о людях «в самом широком смысле этого слова» делает россиян «единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее народом»

Забота о людях в самом широком смысле делает российский народ единым, мощным и непобедимым, заявил президент Владимир Путин во время церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

«Как в прежние времена говорили, именно связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, забота о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремленным в будущее российским народом», — сказал Путин.

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Фото:АГН «Москва»

Перед началом церемонии Путин поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул, что «вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои» обладают великой силой. «Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние глубокие чувства патриотизма были и остаются священными», — продолжил президент.

Путин также отметил, что Россия гордится свершениями предков, которые «стремились и умели идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире».

12 июня в России отмечается день принятия декларации о государственном суверенитете страны.

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Роман Котерев
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