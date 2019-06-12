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Политика ,  
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США связали необходимость поставок оружия ОАЭ с соперничеством с Россией
Если США не будут продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии, эти страны станут покупать его у России или КНР, уверен и. о. министра обороны Штатов. Чтобы реализовать такие сделки, Белый дом готовится объявить режим ЧС, узнала NYT
Фото: Bilal Hussein / AP

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил журналистам, что объявление американскими властями режима чрезвычайной ситуации для осуществления поставок оружия ОАЭ и Саудовской Аравии в обход конгресса, по его мнению, необходимо для реагирования «в условиях повышенной угрозы». Слова главы ведомства приводит газета The New York Times (NYT).

Кроме того, продолжил и.о. главы Пентагона, «если они (ОАЭ и Саудовская Аравия. — РБК) не покупают [оружие] у США, которые являются их очень надежным партнером, то по соображениям безопасности они должны отправиться [покупать оружие] либо в Китай, либо в Россию».

На вопрос, поддерживает ли Шанахан решение о поставках оружия в арабские страны в обход конгресса, чиновник отметил: «Я всегда предпочитаю следить за процессом». Других комментариев по этому поводу он не привел.

Политика
Белый дом решил продать оружие арабским странам в обход конгресса

О том, что Белый дом в обход конгресса собирается осуществлять поставки оружия в страны Персидского залива, 25 мая со ссылкой на источники сообщила NYT. Дело в том, что конгресс ввел ограничения на поставку американских вооружений в ряд стран Ближнего Востока. Чтобы обойти их, Белый дом допускал возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Он, уточняло издание, позволяет осуществлять поставки оружия «в интересах национальной безопасности». Решение поставлять оружие ОАЭ и Саудовской Аравии собеседники газеты объясняли нарастанием напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

О том, что американский госсекретарь Майк Помпео поручил одобрить продажу оружия на $8,1 млрд в Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ для сдерживания Ирана, 25 мая также сообщал Reuters.

Подобное решение, отмечали источники издания и агентства, вызвало возмущение среди американских законодателей, которые потребовали у Помпео подтвердить или опровергнуть информацию о поставках оружия в арабские страны.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Вашингтон, ОАЭ, Саудовская Аравия, Москва, Оружие
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