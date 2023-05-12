Зеленскому отказали в выступлении на «Евровидении»

Захарова об отказе Зеленскому: он составил бы достойную конкуренцию на «Евровидении»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в возможности выступить с речью в финале песенного конкурса «Евровидение», пишет газета The Times.

Зеленский хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать его страну. Европейский вещательный союз (EBU), организатор конкурса, сослался на то, что просьба украинского лидера, «хотя и с похвальными намерениями», противоречит правилам мероприятия.

«Песенный конкурс «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, установленные с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает делать политические или подобные заявления в рамках конкурса», — заявил представитель EBU.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию The Times, написала: «А вот это напрасно. В этом году он [Зеленский] составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию».

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