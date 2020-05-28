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Вручение премии ТЭФИ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

По его словам, в последние годы премию вручали в начале октября, однако в это время публичные собрания могут еще оставаться под ограничениями. «Устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется нецелесообразным», — сказал он.

Швыдкой рассказал, что прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. Он подчеркнул, что важно отметить съемочные группы и корреспондентов, которые освещали ситуацию с коронавирусом. По его словам, тема борьбы с пандемией найдет отражение в результатах голосования и церемонии ТЭФИ.

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Он выразил надежду, что на премию будут претендовать проекты разнообразной тематики, а также те, что вышли в интернете. Швыдкой отметил, что к 1 июля Комитет поймет, какой контент, опубликованный в интернете, можно включить в конкурс.

Телевизионную премию ТЭФИ в 1994 году учредил фонд «Академия российского телевидения». С 2014 года организатором конкурса стал Комитет индустриальных телевизионных премий. Соискателями награды являются производители телевизионных программ: теле- и кинокомпании, студии, продюсерские объединения и центры. Помимо этого, в конкурсе участвуют телеканалы, которые производят свои программы.

Теги: ТЭФИ, коронавирус, премия
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