Вручение премии ТЭФИ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Церемонию вручения премии ТЭФИ перенесли на май 2021 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

По его словам, в последние годы премию вручали в начале октября, однако в это время публичные собрания могут еще оставаться под ограничениями. «Устраивать праздник в масках и перчатках нам кажется нецелесообразным», — сказал он.

Швыдкой рассказал, что прием заявок на соискание премии завершится 1 февраля 2021 года. Он подчеркнул, что важно отметить съемочные группы и корреспондентов, которые освещали ситуацию с коронавирусом. По его словам, тема борьбы с пандемией найдет отражение в результатах голосования и церемонии ТЭФИ.

Он выразил надежду, что на премию будут претендовать проекты разнообразной тематики, а также те, что вышли в интернете. Швыдкой отметил, что к 1 июля Комитет поймет, какой контент, опубликованный в интернете, можно включить в конкурс.