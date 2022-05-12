Москва заявила о заинтересованности в процветании Южного Кавказа

Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с коллегами из Азербайджана и Армении в Душанбе выразил заинтересованность Москвы в том, чтобы «Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россия заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе, а также в нормализации отношений между Баку и Ереваном, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в начале встречи с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Душанбе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ превратился в зону мира, устойчивого развития, процветания», — сказал глава МИД (цитата по «РИА Новости»).

Министр иностранных дел Азербайджана выразил готовность «начать работу над мирным договором» с Арменией. Он сообщил о «достаточно интенсивных контактах» по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы и наличии «хороших наработок, понимания с точки зрения состава и репрезентативности сторон в комиссии по вопросам делимитации». По его мнению, в ближайшее время этот процесс может быть запущен.

История нагорнокарабахского конфликта Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.



В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.



Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Байрамов выразил сожаление, что «пока не удалось достичь прогресса в работе по открытию транспортных коммуникаций» в Нагорном Карабахе, хотя «есть хорошая перспектива, хорошая возможность добиться результата».

Мирзоян, в свою очередь, заявил о приверженности Еревана выполнению всех договоренностей между сторонами. «Мы готовы продолжать все работы по действующим форматам: по открытию коммуникаций экономических инфраструктур в регионе, и по мирному договору <...>, и по решению всех остающихся проблем, включая гуманитарные, освобождению военнопленных и других проблем, которые остаются нерешенными», — отметил глава армянского МИДа.

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Лавров встретился с азербайджанским и армянским коллегами во время визита в Таджикистан. Он отметил, что отношения между тремя государствами «вышли на качественно новый уровень — уровень союзнического взаимодействия».

В ноябре 2020 года, после обострения конфликта между Азербайджаном и Армением, ввраждующие стороны при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает в том числе отправку российских миротворцев в Нагорный Карабах и разблокировку всех экономических и транспортных связей. Под контроль Азербайджана перешли город Шуша (арм. Шуши), Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В апреле Баку предложил проект мирного соглашения из пяти пунктов, среди которых взаимное признание суверенитета и подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу, демаркация границы и возобновление дипломатических отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ напомнил о проблемах с правами проживающих в регионе армян, что, отметил он должно быть зафиксировано юридически. По мнению Пашиняна, позиция Баку состоит в том, что проблема Нагорного Карабаха уже решена. Глава Азербайджана Ильхам Алиев ответил, что республика подпишет мирный договор, только если Ереван примет уже выдвинутые предложения.