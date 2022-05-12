МИД выразил нидерландскому дипломату протест за коммерческую деятельность
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсма. Ему выразили протест в связи с «осуществлением незаконной коммерческой деятельности» на территории консульства в Санкт-Петербурге.
В ведомстве дипломату указали на «недопустимость использования консульских помещений в целях, не совместимых с выполнением консульских функций».
Подробностей о том, чем занимался Элгерсма, не приводится.
В конце марта Нидерланды объявили о решении выдворить 17 сотрудников российских диппредставительств, обвинив их в работе на разведку. 1 апреля посольство и генконсульство страны в Москве и Санкт-Петербурге частично приостановили свою работу до окончания российской спецоперации на Украине.
19 апреля МИД объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства и одного сотрудника генконсульства Нидерландов.
После этого Амстердам решил приостановить выдачу россиянам виз на кратковременное пребывание.