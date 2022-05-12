МИД выразил нидерландскому дипломату протест за коммерческую деятельность

МИД выразил протест временному поверенному в делах Нидерландов за коммерцию

Дипломата обвинили в «незаконной коммерческой деятельности», которую он, как заявляют в министерстве, осуществлял на территории консульства

Мартейн Элгерсма (в центре) (Фото: eполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге)

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсма. Ему выразили протест в связи с «осуществлением незаконной коммерческой деятельности» на территории консульства в Санкт-Петербурге.

В ведомстве дипломату указали на «недопустимость использования консульских помещений в целях, не совместимых с выполнением консульских функций».

Подробностей о том, чем занимался Элгерсма, не приводится.

В конце марта Нидерланды объявили о решении выдворить 17 сотрудников российских диппредставительств, обвинив их в работе на разведку. 1 апреля посольство и генконсульство страны в Москве и Санкт-Петербурге частично приостановили свою работу до окончания российской спецоперации на Украине.

19 апреля МИД объявил персонами нон грата 14 сотрудников посольства и одного сотрудника генконсульства Нидерландов.

После этого Амстердам решил приостановить выдачу россиянам виз на кратковременное пребывание.