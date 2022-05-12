Кабмин утвердил порядок выплат в случае гибели командированных в Донбасс

Семьям погибших волонтеров и командированных на территории ДНР и ЛНР выплатят по 5 млн руб., а в случае получения ранения пострадавшие получат 3 млн руб.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Правительство утвердило порядок назначения единовременных выплат в случае смерти или ранения волонтеров в Донецкой и Луганской народных республиках, а также командированных на эти территории. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кабмин принял постановление во исполнение указов президента Владимира Путина о поддержке волонтерской деятельности и дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным в ДНР и ЛНР. Согласно документам, семьям погибших на этих территориях во время проведения военной операции на Украине выплатят по 5 млн руб., в случае ранения пострадавшие получат 3 млн руб.

Указ о выплатах командированным лицам распространяется на «правоотношения, возникшие с 24 февраля», в части волонтеров правила действуют начиная с 30 апреля.

Осуществлять выплаты будет Фонд социального страхования (ФСС) за счет трансфертов из федерального бюджета. Для организации выплат в случае гибели или ранения волонтеров или командированных фонду нужно заключить соглашение с Росмолодежью и Минстроем.

В конце января этого года Путин поручил упростить получение соцвыплат россиянам, которые живут в ДНР и ЛНР. 21 февраля он объявил о признании независимости республик, сразу после этого Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин начал военную операцию на Украине с целью защиты населения Донбасса от «геноцида», «денацификации» и «демилитаризации» страны.

В апреле президент распорядился назначить единовременную выплату в размере 5 млн руб. семьям погибших во время военной операции военнослужащих, а также пограничников ФСБ, и выплату 3 млн руб. раненым.

