Помпео назвал борьбу с террором сферой хорошего взаимодействия с Россией

Россия и США должны взаимодействовать вместе по всем вопросам, в которых у них есть общие интересы, считает американский госсекретарь. Одной из таких сфер Помпео назвал противодействие терроризму

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии визита в Россию и встречи с президентом Владимиром Путиным выразил надежду на то, что ему как представителю Вашингтона удастся найти «общие интересы» с Москвой по ряду вопросов. Хорошее взаимодействие сторон уже налажено в сфере борьбы с терроризмом, отметил глава американского внешнеполитического ведомства. Такую точку зрения он выразил в интервью телеканалу CNBC News.

«Есть много сфер, в которых, я надеюсь, нам с Россией удастся найти общие интересы», — заявил Помпео, подчеркнув также, что есть и вопросы, в которых сторонам нужно идти «собственным путем». «Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно — это важно», — заметил госсекретарь.

«Я помню, когда был директором ЦРУ, я тесно взаимодействовал с российской стороной в сфере противодействия терроризму». «Уверен, эти усилия были важными, они позволили спасти жизни американцев и россиян», — заверил чиновник.

Еще одним хорошим примером сфер, где Россия и США могут взаимодействовать, он назвал Сирию. «[Также] мы можем работать вместе по Афганистану», — продолжил госсекретарь, напомнив, что у сторон состоялись «хорошие переговоры по Венесуэле», когда он встречался с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Еще раз я встречусь с Сергеем Лавровым и Путиным также в Сочи, посмотрим, насколько большого прогресса мы сможем добиться», — добавил Помпео.