Партия Brexit стала лидером в опросе о европейских выборах в Британии

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit, следует из данных опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian.
На втором месте по уровню поддержки находится Лейбористская партия (21%), на третьем Партия либеральных демократов (12%), на четвертом — Консервативная (11%).
Следом идут: Зеленая партия Англии и Уэльса (8%), Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP, 4%), Шотландская национальная партия (4%) и выступающая за сохранение Великобритании в ЕС независимая группа Change UK (3%).
Таким образом, партия Brexit по уровню поддержки обходит лейбористов и консерваторов вместе взятых. При этом Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент в том случае, если власти страны не ратифицируют условия выхода из ЕС до 22 мая. Если же этого не произойдет, а голосование не будет проведено, то Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня.