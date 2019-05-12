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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»

Советник президента Украины Иван Апаршин рассказал, что избранный глава государства Владимир Зеленский придерживается сохранения в стране курса «по отношению к войне с Россией». Об этом он заявил в эфире «Громадьске».

«Мы не меняем курс по вступлению Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война», — сказал он.

Журналисты напомнили, что Апаршина представил Зеленскому лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. У советника избранного президента спросили, не говорит ли тот факт, что Зеленский его поддержал, о том, что новый президент довольно быстро согласился сотрудничать с неизвестным ему ранее человеком.

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Апаршин в ответ указал, что несмотря на то, что ему и Зеленскому не удалось обсудить все темы во время личной встречи, позиция по некоторым вопросам общеизвестна. Помимо «войны с Россией» и вступления в НАТО к таким вопросам советник Зеленского отнес усиление действующей армии Украины постоянным резервом, создание новой системы территориальной обороны, а также борьбу с коррупцией в Вооруженных силах.

Теги: Владимир Зеленский, военный советник
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