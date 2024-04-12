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Политика ,  
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В реестр иноагентов включили Асю Казанцеву и журналиста Барабанова

Ася Казанцева (внесена в&nbsp;реестр&nbsp;иноагентов)
Ася Казанцева (внесена в реестр иноагентов) (Фото: из личного архива)

Минюст опубликовал имена новых фигурантов реестра иноагентов, в него попали популяризатор науки Ася Казанцева и журналист Илья Барабанов.

Также в реестр попали журналисты Иван Филиппов и Иван Асташин, а также муниципальный депутат от партии «Яблока» в Псковской области Николай Кузьмин.

Попало в реестр и общество с ограниченной ответственностью «ИНОАГЕНТ АВК». «Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом — А.В. Карауловым», — пояснили в Минюсте.

Из реестра в связи с ликвидацией исключили «Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова», ООО «ЗП», а также организацию «Лилит».

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Ася Казанцева иноагенты Минюст
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