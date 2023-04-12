Кадыров заявил о нейтрализации в Чечне участника бандитского подполья

Член бандитского подполья прибыл в Чечню из соседнего региона, рассказал Кадыров. По его словам, силовикам удалось задержать его за «считанные минуты». В ходе задержания мужчина был ранен

Глава Чечни Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В селе Гвардейское в Чечне сотрудники полиции и ОМОН вместе с ФСБ провели успешную спецоперацию по нейтрализации участника бандитского подполья. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Правоохранители отрабатывали оперативку об участнике незаконного формирования, который прибыл в республику из соседнего региона. По имеющейся информации, злоумышленник был вооружен, в связи с чем было принято решение провести ночную спецоперацию с привлечением технических средств», — рассказал он.

По словам Кадырова, мужчина укрылся в одном из домовладений. Ему предложили сдаться, но, он предпринял попытку скрыться. Силовики ранили его, когда тот перелезал через ограду соседнего дома, и задержали.

Среди силовиков пострадавших нет. Личность члена бандитского подполья удалось установить.

Глава Чечни также опроверг информацию о «бурной перестрелке с целой группой боевиков». Он отметил, что это не соответствует действительности, и что операция завершилась в «считанные минуты».

Кадыров поблагодарил принимавших участие в спецоперации сотрудников правоохранительных органов, отметив их профессионализм.

Ранее, 4 апреля, глава Чечни рассказал о предотвращенной в зоне спецоперации на Украине диверсии. На месте был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

«Слаженные и оперативные действия [чеченских бойцов] позволили не только пресечь готовившуюся в зоне СВО диверсию, но и пополнить наш арсенал новым оружием», — подчеркнул Кадыров.