Доход оправданного по делу «русской мафии» депутата вырос в 13 раз

Годовой доход депутата Владислава Резника, который фигурировал в деле «русской мафии» и был оправдан испанским судом в октябре, в 2018 году вырос на 1276%, посчитал РБК

Владислав Резник (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Депутат Госдумы от Республики Адыгея Владислав Резник, который фигурировал в деле «русской мафии» в Испании и был оправдан судом, увеличил свой годовой доход в 2018 году на 1276%, следует из его декларации. За 2017 год парламентарий из фракции «Единой России» отчитался о доходе в 29,8 млн руб., в его декларации за 2018 год указана сумма в 409,8 млн руб.

Кроме того, Резник задекларировал 17 земельных участков, часть из которых в долевой собственности, и жилой дом площадью 2765 м, а также 34 автомобиля, девять прицепов и снегоход. В декларации Резника указан несовершеннолетний ребенок, на которого записан жилой дом в безвозмездном пользовании. У парламентария в пользовании указан жилой дом площадью 1520 кв.м.

Резник не ответил звонки и сообщения РБК.

18 октября испанский суд оправдал Резника, который фигурировал в деле «русской мафии». Оно было возбуждено в 2008 году, среди 18 фигурантов числился и депутат Резник. Его обвиняли в связях с «русской мафией». Испанская прокуратура требовала приговорить его к 5,5 года лишения свободы и штрафу в €100 млн.