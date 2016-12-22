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Медведев запланировал встречу с Кудриным перед сменой правительства
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Медведев запланировал встречу с Кудриным перед сменой правительства
Политика, 17:08
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Медведев запланировал встречу с Кудриным перед сменой правительства
Премьер Дмитрий Медведев встретится с главой ЦСР Алексеем Кудриным для обсуждения реформы госуправления, рассказали источники РБК. Встреча пройдет менее чем за месяц до назначения нового правительства
Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Обсудят реформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев может встретиться с экс-министром финансов, председателем совета Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и сотрудниками ЦСР. Предварительно встреча запланирована на вторник, 17 апреля. Об этом рассказал источник РБК, близкий к ЦСР. Информацию подтвердили собеседник, знакомый с ходом организации встречи, и два федеральных чиновника. Запланировано участие в совещании первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего в правительстве финансово-экономический блок, и министра финансов Антона Силуанова.

Главная тема совещания — обсуждение реформы госуправления, рассказали источники РБК. ЦСР должен презентовать свое видение реформы. По словам собеседника, знакомого с ходом организации встречи, в правительстве и команде Алексея Кудрина сохраняются разные позиции о том, как должна строиться работы органов власти.

Источник РБК в аппарате правительства рассказал, что Кудрин встречался с Медведевым «некоторое время назад», после этого «они договорились поговорить пошире».

В ЦСР от комментариев по поводу встречи отказались. РБК направил запрос в аппарат Шувалова и Минфин.

Встречи после отставки

Алексей Кудрин ушел в отставку с поста министра финансов и вице-премьера в сентябре 2011 года. Медведев, в то время бывший президентом, поставил Кудрину ультиматум. Он предложил министру финансов покинуть пост за то, что в ходе визита в США Кудрин пообещал отказаться работать в правительстве России, если Медведев станет премьером в 2012 году. Кудрин объяснял свою позицию разногласиями с главой государства. Министр и президент неоднократно спорили насчет необходимости снижения бюджетных трат на перевооружение армии.

После отставки Кудрина публично сообщалось о трех его встречах с Медведевым. Кудрин у себя в Twitter говорил о встрече с Медведевым в декабре 2012 года, через год после отставки. Беседа носила неформальный характер — «за чашкой зеленого чая», отмечал экс-министр. Также они общались в сентябре и декабре 2016 года. Премьер, в частности, обсуждал с экс-министром финансов согласование среднесрочных и долгосрочных планов развития. На самом деле было еще несколько непубличных встреч премьера с экс-министром, рассказали РБК два источника, знакомые с их повесткой.

Вопрос госуправления

Реформа государственного управления, которая будет на повестке, — один из ключевых приоритетов стратегии, которую ЦСР готовил для президента Владимира Путина. Например, в предложениях ЦСР прописывается создание нового органа — Центра эффективности госуправления. Расходы на содержание госаппарата, по оценке ЦСР, должны снизиться вдвое — с нынешних 2,5% в общем объеме трат бюджета до 1,74%. Кудрин предлагает за шесть лет снизить число чиновников на треть. По его словам, это позволит снизить издержки на госуправление на 0,3 п.п. ВВП в год.

По подсчетам ЦСР, 80% чиновников занимаются не стратегическими задачами, а сиюминутными поручениями, причем не по своему профилю. Эксперты предлагали изменить структуру госпрограмм, повысить ответственность министров за выполнение стратегических приоритетов, ускорить цифровизацию процессов в госаппарате, а также создать «административный трибунал» — центральный орган по дерегулированию для устранения административных барьеров. Изменения, как следует из программы центра Кудрина, будут касаться и стимулирования чиновников. Госслужащие, как считают в ЦСР, должны получать зарплату исходя из увеличенной базовой выплаты и премий по результатам работы (это должно препятствовать коррупции).

Стратегия нового срока

Встреча Кудрина с руководством правительства пройдет менее чем за месяц до инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, а затем назначения нового премьер-министра и возможных ротаций в Белом доме.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Если Владимиру Путину нужно, чтобы Кудрин и Медведев сотрудничали друг с другом, они будут это делать, несмотря на прошлые трения, считает замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Возможно, какие-то идеи Кудрина будут учтены при подготовке президентских указов после инаугурации, в которых будут обозначены ключевые задачи нового срока, и сейчас Медведеву и Кудрину нужно обсудить основные детали», — рассуждает политолог.

Роль Кудрина увеличится в новой политической конфигурации, полагает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, на сегодня Кудрин выступает как удаленный советник, а после инаугурации президента и назначения нового правительства может получить новый пост или просто расширить влияние на определение экономической программы страны. «Власти нужна команда для прорыва в экономике, а не исполнения формальных майских указов. Это рабочая встреча, видимо, там эти вопросы и будут обсуждаться», — предположил политолог. Кудрин может заняться непопулярными, но необходимыми для обеспечения майских указов реформами, например повышением пенсионного возраста.​

Оба эксперта считают, что Кудрин мог бы получить пост вице-премьера по экономике в случае ухода одного из нынешних заместителей Медведева.

Участие премьера во встрече, касающейся стратегии развития, также может указывать на то, что он рассчитывает на сохранение поста главы правительства, добавил Миронов. Действительно, визит Медведева к Кудрину для обсуждения стратегических реформ может быть сигналом для его окружения и крупного бизнеса о том, что премьер уверен в своих силах и готов войти в новое правительство, согласен политконсультант Антон Орлов.

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Галимова, Анна Могилевская, Антон Фейнберг, Юлия Старостина.
Теги: Дмитрий Медведев , Алексей Кудрин , реформы , ЦСР
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