Песков заявил об отсутствии в графике разговора Путина и Трампа по Сирии

В графике президента Владимира Путина не значится телефонный разговор с Дональдом Трампом, заявил Дмитрий Песков. В Москве внимательно следят за заявлениями из Вашингтона на фоне подготовки удара США по Сирии, уточнил он

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу возможных ударов по Сирии не запланированы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

На вопрос, собирается ли президент России общаться со своим американским коллегой на фоне объявленной подготовки ударов США и их союзников по Сирии, Песков ответил, что прямое общение не запланировано. «Разговора с президентом США в графике нет. Эта тема не поднималась между Москвой и Вашингтоном, не инициировалась ни кем. Вы знаете, что Россия следит за соответствующими заявлениями из Вашингтона. Мы по-прежнему считаем крайне необходимым избегать шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии», — сказал Песков.

При этом он пояснил, что линия коммуникаций между военными России и США не прерывалась и продолжает действовать, ею активно пользуются обе стороны. «Эта линия существует, и она находится в активном состоянии. Я вам в целом говорю, что линия задействуется с обеих сторон», — добавил пресс-секретарь.

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