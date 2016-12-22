Ильхам Алиев набрал на выборах президента Азербайджана более 86% голосов

По сравнению с выборами 2013 года Алиев улучшил своей результат: пять лет назад он собрал 84,54% голосов

Ильхам Алиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В ходе прошедших 11 апреля 2018 года в Азербайджане президентских выборов голоса в поддержку действующего главы государства Ильхама Алиева отдали 86,03% пришедших на избирательные участки, сообщает trend.az.

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов сообщил журналистам, что данный результат получен после завершения подсчета 99,9% бюллетеней на всех участках. По сравнению с выборами 2013 года результат Алиева улучшился: пять лет назад он собрал 84,54% голосов.

Ближайший соперник Алиева на выборах 2018 года самовыдвиженец и депутат парламента Азербайджана Захид Орудж получил 3,11% голосов.

Утром 12 апреля президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента. В поздравительной телеграмме отмечается, что такая «убедительная победа» наглядно подтверждает «высокий политический авторитет», а также свидетельствует о «признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном».

Результат у Алиева оказался выше, чем у Путина на выборах президента России: за последнего 18 марта проголосовали 76,69% пришедших к урнам избирателей.

Ильхам Алиев, ставший президентом после смерти в 2003 году его отца Гейдара Алиева, был переизбран на пост главы государства в октябре 2013 года сроком на пять лет. Действующая Конституция Азербайджана не ограничивает число сроков, в течение которых президент может занимать свой пост. Таким образом, Алиев, трижды избиравшийся президентом страны, может стать им и в четвертый раз и более того, остаться на своем посту на два года дольше: срок полномочий главы государства был увеличен с пяти до семи лет поправкой, внесенной в Конституцию Азербайджана в 2016 году.