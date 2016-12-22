Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

«Убедительная победа на выборах наглядно подтверждает высокий политический авторитет Ильхама Алиева, свидетельствует о признании его заслуг в решении актуальных социально-экономических и внешнеполитических задач, стоящих перед Азербайджаном», — отметил Путин.

Он высоко оценил усилия Алиева по укреплению отношений между Москвой и Баку, назвав их дружественными и добрососедскими. Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями обеих стран можно обеспечить дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях, партнерского взаимодействия в региональных и международных делах. Это, по словам Путина, отвечает «коренным интересам российского и азербайджанского народов».

Выборы президента в Азербайджане прошли 11 апреля. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, Алиев побеждает с 86,03% голосов после обработки данных всех избирательных участков.​