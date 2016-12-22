Фонд реновации разыграл тендеры на проектирование домов на 5,2 млрд руб.

Московский фонд реновации провел 80 тендеров на проектирование жилых домов. Среди лидеров по объемам полученных работ — контролируемый городом «Москапстрой» и структуры группы ПИК. Подряды на 2,5 млрд руб. разыграли без торгов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский фонд реновации жилой застройки с конца прошлого года провел 80 тендеров на проектирование домов для расселения жителей сносимых пятиэтажек, подсчитал РБК на основе данных с сайта госзакупок. Общая сумма предложений победителей превысила 5,2 млрд руб., суммарная площадь домов (включая жилую), для которых выбраны проектировщики, — 1,4 млн кв. м. При этом почти половина объема тендеров, а именно контракты общей суммой 2,5 млрд руб., была разыграна на конкурсах только с одним участником.

Всего по программе реновации планируется построить не менее 30 млн кв. м жилья, говорил вице-мэр Марат Хуснуллин.

Кто будет проектировать

Основным подрядчиком на проектирование домов по программе реновации оказалось принадлежащее структурам столичного правительства АО «Москапстрой» — оно получило проекты на 1,185 млрд руб. В прошлом году мэрия объявила, что купит «Москапстрой», поскольку АО выступит техническим заказчиком программы реновации. В январе этого года стало известно, что АФК «Система» продала городу свои 30% акций «Москапстроя». При Юрии Лужкове «Москапстрой» выступал заказчиком 60% всех строительных работ в Москве.

Далее по объему выигранных тендеров идут структуры группы компаний ПИК. ООО «МФС-ПИК» получило тендеры на общую сумму 662,2 млн руб., ООО «ПИК-Проект» — на 635,2 млн руб. Согласно базе данных СПАРК, «ПИК-Проект» напрямую принадлежит группе компаний ПИК; МФС-ПИК — зарегистрированной на Кипре «Эсазионе капитал лтд», которая, как в пресс-службе ПИК подтвердили РБК, является одной из структур группы. РБК в марте прошлого года сообщал, что именно ПИК может стать основным застройщиком по программе реновации.

Победителем тендеров на общую сумму 574,4 млн руб. стало ООО «Проектное бюро Апекс». Бюро принадлежит компании «Джейви эссенс лтд», зарегистрированной на Кипре. Как сказано на сайте «Апекса», бюро участвовало в проектировании жилых комплексов и других объектов в Москве. «Апекс» также участвовал в разработке проекта застройки Бадаевского завода элитными домами на 35-метровых «ногах», спроектировало многофункциональный центр «Московский силуэт» на проспекте Сахарова, который уже окрестили «Лего».

Контракты стоимостью 555,3 млн руб. будут заключены с ООО «А-Проект.к». На странице компании в социальных сетях говорится, что это структура концерна КРОСТ.

Среди других подрядчиков фонда реновации — компания «Регионжилстрой», принадлежащая детям бывшего главы департамента градостроительной политики Москвы Александра Косована, и структура «Мосинжпроекта» ООО «Моспроект-4», а также «БОЭС Контракшн», которая была создана в 2014 году бывшим топ-менеджером Renaissance Development Эльханом Керимли и в данный момент принадлежит зарегистрированной на Кипре Anemina holdings limited. «БОЭС Контракшн» выступала генподрядчиком ряда проектов ПИК (в том числе ЖК Маршала Захарова высотой до 23 этажей), а также строит многофункциональный комплекс в Мукомольном проезде высотой до 48 этажей.

Что касается конкурсов с одним участником, то они проводились в тех случаях, когда либо поступала одна заявка, либо к тендеру допускался лишь один участник. На таких конкурсах МФС-ПИК выиграл тендеры общей суммой 448,6 млн руб., «А-Проект.к» — 437,1 млн руб., «Проектное бюро Апекс» — 421,8 млн руб. Согласно закону «О контрактной системе», заказчик может заключить контракт с единственными участником конкурса, если его заявка соответствует требованиям законодательства и конкурсной документации.

100 млрд ежегодно

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. По ней планируется снести более 5,1 тыс. домов, в которых проживают 1 млн человек. На сегодняшний момент утверждены 242 стартовые площадки с градостроительным потенциалом 3,58 млн кв. м жилья. Прорабатываются еще 100 площадок, 20 из них планируется утвердить до лета. Московский фонд реновации начал объявлять конкурсы на проектирование жилых домов в конце декабря 2017 года.

Как выяснил РБК, для переселения жителей пятиэтажек планируется строить дома высотой до 100 м, или примерно в 30 этажей. В результате в некоторых районах Москвы произойдет превышение норматива плотности в 25 тыс. кв. м на гектар, соблюсти который ранее обещал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Согласно трехлетнему бюджету города ежегодно на программу реновации будет направляться 100 млрд руб. Мэр Сергей Собянин назвал эту сумму «колоссальной». При этом дефицит столичного бюджета в 2018–2020 годах составит 473 млрд руб.

В апреле Минстрой разработал законопроект, в котором предлагается применить механизмы столичной программы реновации в других регионах.

Первыми участниками программы реновации стали жители двух пятиэтажек на улице Константина Федина в Северном Измайлово на востоке столицы. В конце февраля они переехали в 18-этажный дом на 5-й Парковой улице.