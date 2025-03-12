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Силовики задержали директора нижегородского филиала РАНХиГС

Правоохранительные органы пришли к Александру Парамонову домой в 5 утра, сообщил источник РБК. Парамонов возглавляет Нижегородский институт управления РАНХиГС с 2019 года
Фото: Александр Васильевич Парамонов / Wikipedia
Фото: Александр Васильевич Парамонов / Wikipedia

Задержан директор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС — Александр Парамонов, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией. По данным собеседника РБК, правоохранительные органы пришли к Парамонову домой в 5 утра.

«Правоохранительные органы работают на месте», — сказал источник.

О задержании Парамонова также пишут местные издания «В городе N» и NewsNN со ссылкой на телеграм-канал «Опер пишет». По данным последнего, обыски проходят в дзержинском филиале РАНХиГС. Позже об обысках сообщил и телеграм-канал Baza.

В нижегородском филиале РАНХиГС сообщили NN, что сейчас Парамонова нет на рабочем месте, где он — неизвестно. От других комментариев там отказались, отмечает портал.

РБК направил запрос в Нижегородский институт управления — филиал РАНХиГС.

Парамонов возглавляет Нижегородский институт управления РАНХиГС с 2019 года. Он также является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от фракции «Единая Россия». Ранее был руководителем фракции партии в городской думе Дзержинска. В 2020 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».

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