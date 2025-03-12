Власти Украины заявили о повреждениях припортовой инфраструктуры в Одессе
Припортовая инфраструктура и судно повреждены в Одессе в результате удара вечером 11 марта, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что судно, которое получило повреждения, следовало под флагом Барбадоса. В ведомстве сообщили о четырех погибших — иностранных членах экипажа. Еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения.
Вечером 11 марта в Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Первое сообщение с предупреждением мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал в 18:01 по местному времени (19:01 мск). Спустя примерно два часа он сообщил, что в городе раздался взрыв.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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