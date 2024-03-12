Зеленский сообщил о последствиях взрыва в Кривом Роге
В Кривом Роге произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме, погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Он заявил, что взрыв произошел после попадания ракеты. По словам главы военной обладминистрации, более 30 человек получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается поиск людей, и обвинил в произошедшем Россию.
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