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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о последствиях взрыва в Кривом Роге

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Кривом Роге произошел взрыв в жилом девятиэтажном доме, погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале. Он заявил, что взрыв произошел после попадания ракеты. По словам главы военной обладминистрации, более 30 человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается поиск людей, и обвинил в произошедшем Россию.

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Фото:Яндекс.Карты
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Кривой Рог Украина Днепропетровская область Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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