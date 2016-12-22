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Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог
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Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог
Политика, 04:20
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Военные игры НАТО показали поражение от России из-за плохих дорог
Плохая инфраструктура и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли военные НАТО
Фото: Lubos Pavlicek / CTK / Global Look Press

Военные игры, проведенные американским военным командованием в Европе, показали, что первая фаза войны будет проиграна из-за инфраструктурных проблем, сообщает Washington Post. Даже передовые части не смогут быстро выдвинуться к восточной границе Польши из-за узких дорог и хлипких мостов. Что же касается тыловых частей, то им придется преодолеть сотни километров, чтобы добраться до театра военных действий. За это время, как посчитали американские военные, российская армия успеет занять всю Прибалтику.

Как сообщил командир одного из подразделений американской армии Адам Лэки, проблемы возникают уже сейчас, когда войска просто передвигаются из страны в страну для проведения учений. Так, например, тяжелая техника армии США, участвовавшая в учениях в Грузии, в течение четырех месяцев возвращалась по железной дороге к месту постоянной дислокации в Германии. Все это время солдаты этого подразделения сидели на базе без оружия и средств передвижения.

Как рассказал бывший представитель США в НАТО Дуглас Льют, хотя страны Восточной Европы вошли в Североатлантический альянс еще в 2004 году, у стран Запада так и не возникло плана, как защитить их от возможного вторжения. «Мы не думали о том, что возможна переброска туда настолько больших сил, но ситуация изменилась после 2014 года», - заявил Льют.

При этом, как отмечает Washington Post, в НАТО уверены, что в России куда лучше знают страны Восточной Европы, поскольку те входили в организацию Варшавского договора, а ситуация с инфраструктурой с тех пор кардинально не изменилась.

Еще одна проблема заключается в том, что при переброске войск в Литву по железной дороге, они рискуют застрять на границе из-за необходимости перейти на колею другого размера. Что же касается единственной дороги из Польши в Литву, то она петляет между болотами и может быть заблокирована одной перевернутой фурой.

Второй проблемой, которую отмечают американские военные, является бюрократия. Так, например, переброска войск по территории Германии может производиться только ночью, а власти Швеции, сотрудничающие с НАТО, требуют предоставлять им заявку на передислокацию войск за три недели. В случае войны эту проблему удастся быстро решить, однако при локальном конфликте это может стать проблемой.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Польша , Литва
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