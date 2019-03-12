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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,21%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ сообщили о задержании мэра Рязани
Сотрудники правоохранительных органов утром 12 марта задержали исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова. В пресс-службе администрации говорят, что он не задержан, а «доставлен на беседу»
Сергей Карабасов (Фото: Администрация города Рязани)

Карабасов и его заместитель, курирующий вопросы строительства Сергей Савин утром во вторник вышли из здания администрации Рязани в сопровождении людей в масках, сели в микроавтобус и уехали, сообщает издание «Медиа Рязань».

О задержании чиновников изданию Ya62.ru сообщил депутат Рязанской городской думы Алексей Захаров, не приведший подробностей случившегося.

Собеседник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в администрации Рязани «прошли проверочные мероприятия».

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов не задержан, а «доставлен на беседу», заявили РБК в пресс-службе администрации Рязани. «Были сотрудники правоохранительных органов, куда-то доставлен на беседу исполняющий обязанности [главы администрации Рязани Сергей Карабасов]. Такой информации [что задержан] нет», — сообщили в пресс-службе.

Официально информация о задержании Карабасова не подтверждается. В пресс-службе УФСБ по Рязанской области от комментариев отказались, в пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области РБК сообщили, что подобными данными не располагают. Об отсутствии какой-либо информации заявила РБК и старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Накануне в Рязани сотрудниками ФСБ была задержана генеральный директор фонда капитального ремонта Марина Бондарева. Однако вскоре она не только вернулась на работу, но и присутствовала на заседании городского правительства, сообщает rzn.info.

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Карабасов возглавил рязанскую мэрию в 2017 году после отставки мэра Олега Булекова. До этого выпускник МГУ работал в управе столичного района Перово, возглавлял Клепиковский район Рязанской области.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Рязань
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