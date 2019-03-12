СМИ сообщили о задержании мэра Рязани

Сотрудники правоохранительных органов утром 12 марта задержали исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова. В пресс-службе администрации говорят, что он не задержан, а «доставлен на беседу»

Сергей Карабасов (Фото: Администрация города Рязани)

Карабасов и его заместитель, курирующий вопросы строительства Сергей Савин утром во вторник вышли из здания администрации Рязани в сопровождении людей в масках, сели в микроавтобус и уехали, сообщает издание «Медиа Рязань».

О задержании чиновников изданию Ya62.ru сообщил депутат Рязанской городской думы Алексей Захаров, не приведший подробностей случившегося.

Собеседник агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в администрации Рязани «прошли проверочные мероприятия».

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов не задержан, а «доставлен на беседу», заявили РБК в пресс-службе администрации Рязани. «Были сотрудники правоохранительных органов, куда-то доставлен на беседу исполняющий обязанности [главы администрации Рязани Сергей Карабасов]. Такой информации [что задержан] нет», — сообщили в пресс-службе.

Официально информация о задержании Карабасова не подтверждается. В пресс-службе УФСБ по Рязанской области от комментариев отказались, в пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области РБК сообщили, что подобными данными не располагают. Об отсутствии какой-либо информации заявила РБК и старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова.