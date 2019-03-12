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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Белый дом предложил урезать бюджет Госдепа и Агентства по развитию
Сокращения расходов Дональд Трамп предлагает добиться в основном путем пересмотра программ и параметров предоставления гуманитарной и других видов помощи, следует из его предложений по бюджету на будущий год
Фото: Fernando Vergara / AP

Президент США Дональд Трамп в своих предложениях по бюджету на 2020-й финансовый год запросил уменьшение финансирования Госдепартамента США и Агентства по международному развитию (USAID) на 23% от уровня, который прогнозировался в прошлогоднем документе. Предложения по бюджету опубликованы на сайте Белого дома.

2020-й финансовый год в США начинается с 1 октября этого года. Общий объем финансирования двух ведомств будет на $12,3 млрд меньше прогнозировавшегося. В совокупности Госдеп и получат $40 млрд (по международному направлению президент просит выделить еще $1,6 млрд — но они будут направлены на соответствующие программы Минфина США).

Конкретные программы и направления деятельности, финансирование которых решено сократить, в документе не указаны. Путем «эффективного использования ресурсов», бюджетное финансирование двух организаций будет сокращено, при этом международные агентства США будут «адаптированы к текущей эпохе» и «принесут лучшие результаты работы для американского народа».

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Трамп предлагает призвать «международных партнеров» к более ответственному распределению расходов по программам гуманитарной помощи. Кроме того, президент считает необходимым сделать приоритет на выплатах в адрес международных организаций, которые «наиболее близки интересам Америки». Вашингтон будет добиваться повышения эффективности организаций, включая ООН, и более справедливого распределения финансового бремени между странами.

Структура оказания гуманитарной помощи в США «устарела», пишет также президент, в рамках анонсированной ранее реформы все вопросы зарубежной гумпомощи отойдут от Госдепа к USAID.

Изменения ждут и программы помощи другим странам: Вашингтон теперь намерен добиваться того, чтобы партнеры стали больше полагаться на себя, говорится в предложениях президента. Белый дом намерен вкладывать средства в программы по развитию частного сектора, экономические и политические реформы, которые приведут к тому, что другие страны смогут сами поддерживать свой экономический рост. Это также позволит государствам «самим решать свои проблемы с развитием», говорится в документе.

Как ранее писал РБК, в целом президент предлагает увеличить объем расходов бюджета с $4,5 трлн до $4,74 трлн. Дефицит бюджета составит $1,1 трлн. Одновременно с сокращением финансирования Госдепа и USAID президент предлагает увеличить расходы по линии Пентагона на 5% до $718 млрд.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Дональд Трамп, Бюджет, Госдепартамент США
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