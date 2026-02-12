 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-генсек НАТО призвал автозаводы Европы вновь производить оружие

Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал автозаводы Европы вновь производить оружие
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил задействовать избыточные мощности автозаводов Европы для выпуска вооружения. По его словам, региону нужно нарастить оборонное производство и снизить зависимость от поставок из США
Volkswagen VOW3@DE €167,32 0%
Андерс Фог Расмуссен
Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен предложил переориентировать избыточные мощности автомобильных заводов Европы на производство вооружений. Об этом чиновник сказал в интервью журналистам El Pais.

«В Европе есть производители автомобилей с избыточными производственными мощностями. Им следует перенаправить эти избыточные мощности на производство военной техники, как это сделали Соединенные Штаты в 1941 году. Они за считаные месяцы перевели свою экономику в военную, в рамках которой отказались от гражданского производства и начали выпускать танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил Расмуссен.

По словам бывшего главы НАТО, слабость Европы заключается в недостаточной укомплектованности вооруженных сил. Расмуссен заявил, что необходимо наращивать выпуск стратегической военной техники, от поставок из США которой зависима Европа. Для исправления сложившейся ситуации Расмуссен как раз предложил использовать автозаводы и переводить европейскую экономику на «военное положение».

Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость от США
Политика
Эмманюэль Макрон

«Вместо того чтобы производить автомобили, которые не продаются, и просить субсидии, они могли бы использовать избыточные мощности в военной промышленности», — так ответил бывший военный чиновник на вопрос журналиста о заводах Mercedes и Fiat.

Во время Второй мировой войны компания Daimler-Benz (будущая Mercedes-Benz) была ключевым производителем военной техники для вермахта (армии Третьего рейха). Основным танком, выпускавшимся заводами компании, стал средний танк Pz.V «Пантера» (Panther).

Компания Fiat (Fabbrica Ligure Automobile Genova), объединившаяся с Società Piemontese Automobili (SPA) в 1909 году, перед началом и во время Второй мировой производила различные виды вооружения: бронетранспортеры, грузовики для перевозки личного состава, артиллерийские тягачи и танки.

Журналист El Pais отметила в интервью, что предложение Расмуссена очень похоже на действия Адольфа Гитлера после его прихода к власти в Германии. В ответ экс-генсек НАТО поспорил, что Гитлер создавал оружие для нападения, а Европа «будет создавать оружие для самообороны, для защиты европейской мечты, европейских ценностей».

Крупнейший немецкий автоконцерн Volkswagen (в него входят Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, а также производители грузовиков MAN, Scania и мотоциклов Ducati) в 2025 году объявил о 60% потере прибыли — чистый убыток автогиганта в третьем квартале составил €1,072 млрд. Среди причин называются кризис в дочерней компании по производству спортивных автомобилей Porsche, а также пошлины США. Прибыль Porsche упала за три квартала 2025 года по сравнению с годом ранее на 95,9%.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Porsche Mercedes-Benz НАТО Европа Россия Андерс Фог Расмуссен
